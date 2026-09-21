Погибшего в ДТП в Дятьковском районе будут судить за смертельную аварию

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Погибшего в ДТП 53-летнего жителя Дятьковского района будут судить за смертельную аварию, которую он устроил. ЗАместитель прокурора утвердил обвинительное заключение, уголовное дело направили на рассмотрение в Дятьковский районный суд, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, поздно вечером 27 июня обвиняемый на дороге Дятьково-Бытошь-Будочки управлял гужевой повозкой. На ней не было никаких световых или световозвращающих сигналов. Водитель автомобиля "Ниссан" не заметил повозку с лошадью и врезался в нее.

В результате погибли водитель повозки и семилетний мальчик-пассажир. Еще одна 18-летняя пассажирка получила тяжелые травмы.

Погибшего мужчину будут судить по статье "Нарушение другим участником движения правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека".