В Брянске в приюте для бродячих собак построят 10 новых вольеров

Фото: Приют для животных МБУ "ДУ" г. Брянска // собаки

В Брянске с приюте для бродячих собак построят десять новых вольеров. Сейчас их 112. В них содержится 429 собак, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Среди них агрессивные животные, - говорят в мэрии. - И те, которые выловлены на детских игровых и спортивных площадках, в местах массового отдыха, в парках и скверах, возле образовательных и лечебных учреждений — согласно законодательству их нельзя отправлять назад на улицы после стерилизации.

В этом году стерилизовали 244 собаки. В прошлом году эта цифра была больше - 575 животных. Но и бродячих собак на улицах города становится меньше, так как стерилизованные животные не размножаются.

Отловленных собак стараются пристроить в добрые руки. В прошлом году жители Брянска взяли домой 160 питомцев, в этом - 74 собаки.

Муниципальный приют для собак работает в Брянске в течение пяти лет. Главная цель работы - полностью убрать бездомных животных с улиц города.