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НовостиПроисшествия21 сентября 2026 13:08

После ранения члена избирательной комиссии в брянском приграничье завели уголовное дело

Дрон-камикадзе атаковал автомобиль
Игорь ЗАЙЦЕВ

После ранения члена участковой избирательной комиссии №882 в Стародубском муниципальном округе в Брянской области следователи завели уголовное дело по статье "Террористический акт".

По версии следствия, 20 сентября украинские боевики нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по автомобилю, который ехал в Стародубском округе. Ранения получила женщина, член участкового избиркома, и водитель.

- Представители киевского режима вновь совершили очередное жестокое преступление, посягающее на жизнь человека и гарантированные Конституцией Российской Федерации избирательные права граждан, - отмечают в пресс-службе СКР России.

Следователи и криминалисты собирают и фиксируют на месте доказательства преступления. Кроме того, они установят конкретные подразделения и украинских боевиков, причастных к совершению преступления. Их действиям дадут уголовно-правовую оценку.