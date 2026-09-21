Солист брянского ансамбля "Бабкины внуки" призвал молодежь не сотрудничать с мошенниками

Фото: Владимир Латенков.

Солист брянского ансамбля "Бабкины внуки" Владимир Латенков призвал молодежь не сотрудничать с мошенниками. Он поучаствовал во флешмобе против киберпреступности, записал видео с хэштэгом #НеТотЗаработок и разместил его на своих страницах в соцсетях.

- Обычно блогеры в интернете предлагают заработать на чем-то, - отметил исполнитель. - Я – наоборот. Ребята, не становитесь марионетками в руках преступников.

Владимир Латенков рассказал о легком заработке, когда молодых людей просят за приличное вознаграждение установить сим-боксы в квартире. Казалось бы, обычная коробочка. Но с помощью нее на телефоне отображаются местные номера телефонов. Мошенники таким образом обманывают и заставляют брать кредиты пенсионеров, студентов. За такую "работу" многие уже осуждены и отбывают наказание в колониях.