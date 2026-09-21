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НовостиОбщество21 сентября 2026 10:25

На уборку контейнерных площадок Брянска выделили 3,9 млн рублей

Один контракт уже исполнили, в ближайшее время заключат следующий
Игорь ЗАЙЦЕВ
Фото: Брянская городская администрация.

Фото: Брянская городская администрация.

На уборку крупногабаритного мусора на контейнерных площадках Брянска в этом году выделили 3,9 миллиона рублей. Один контракт на 1,2 миллиона рублей, уже исполнили. В ближайшее время заключат новый контракт на 2,7 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

График уборки контейнерных площадок определяют районные администрации и региональный оператор по вывозу мусора. В основном, убирают те площадки, на которых есть навалы из спиленных веток деревьев и других крупных отходов.

В администрации напоминают жителям, что строительные отходы от капитального ремонта, растительные отходы и автомобильные шины выбрасывать на контейнерные площадки нельзя. Если это правило соблюдать, не будут образовываться навалы из отходов.