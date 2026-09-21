В Стародубе 21 сентября ограничили движение рейсовых автобусов

В Стародубе и Стародубском муниципальном округе в понедельник, 21 сентября, ограничили движение рейсовых автобусов. Об этом сообщили в администрации округа. Когда транспорт вновь поедет, сообщат дополнительно.

Кроме того, в городе на 22 сентября была запланирована донорская акция в Стародубской районной больнице. Ее также отменили и проведут позже.

Напомним, на дороге между Стародубом и Клинцами за прошедшие сутки пострадали три человека, двое мужчин и одна женщина. Украинские дроны-камикадзе атаковали движущиеся по дороге автомобили.