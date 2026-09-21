В брянской больнице не разрешили ремонтировать томограф неоригинальными деталями

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В брянской больнице не позволили отремонтировать импортный томограф неоригинальными деталями. Это условие пытались оспорить в суде.

В феврале 2026 года аукцион на ремонт спирального компьютерного томографа разместила Брянская областная больница №1. В условиях заключения контракта было прописано, что для ремонта обязательно нужно использовать оригинальные детали от производителя.

Но это условие пытался оспорить в УФАС по Брянской области «Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники» Росздравнадзора. Судя по всему, из-за санкций таких деталей либо не достать, либо стоить они будут очень дорого.

- ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники» указал, что данное требование нарушает законодательство и влечет ограничение количества участников закупки, - говорят в пресс-службе Арбитражного суда Брянской области.

Но антимонопольная служба жалобу ВНИИ не удовлетворила. Поэтому институт обратился в Арбитражный суд.

Но и суд стал на сторону больницы и отказал в удовлетворении требований Всероссийского НИИ.

- Инструкция по эксплуатации томографа не допускает подключение к узлам, компонентам или системам, не входящим в список рекомендованных компанией SIEMENS, в противном случае производитель не гарантирует надлежащей работы устройства, - говорится в решении суда.

Суд сослался на Обзор судебной практики, утвержденный еще в 2017 году, где "указание заказчиком в аукционной документации особых характеристик товара, которые отвечают его потребностям и необходимы заказчику с учетом специфики использования такого товара, не может рассматриваться как ограничение круга потенциальных участников закупки".