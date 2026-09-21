Рано утром в Брянской области объявляли ракетную опастность

Фото: Александр КОЦ.

Рано утром 21 сентября в Брянской области объявляли ракетную опасность. Она длилась чуть меньше часа. Оповещение жителям региона пришло в 5.16 утра. До семи утра сирены не включают. Поэтому многие узнали об опасности уже после пробуждения. О пострадавших и разрушениях от вражеских ракет не сообщают.

Кстати, ночью в небе над регионом сбили 65 беспилотных летательных аппаратов. Интенсивность их запуска снизилась по сравнению с днями выборами. В субботу и воскресенье над Брянской области сбивали 255 и 211 беспилотников соответственно.