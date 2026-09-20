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НовостиПроисшествия20 сентября 2026 11:39

В Брянской области за сутки уничтожили 211 украинских беспилотников

Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Брянской области за сутки уничтожили 211 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом 20 сентября на своей странице ВКонтакте врио губернатора Брянсокй области Егор Ковальчук.

Вражеские дроны обнаружили и уничтожили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделения Росгвардии по Брянской области.

Напомним, в брянской Злынке местный житель подорвался на взрывном устройстве.