В Брянской области за сутки уничтожили 211 украинских беспилотников

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Брянской области за сутки уничтожили 211 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом 20 сентября на своей странице ВКонтакте врио губернатора Брянсокй области Егор Ковальчук.

Вражеские дроны обнаружили и уничтожили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделения Росгвардии по Брянской области.

Напомним, в брянской Злынке местный житель подорвался на взрывном устройстве.