За сутки над Брянской областью уничтожили 255 украинских беспилотников

За сутки над Брянской областью уничтожили 255 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом на своей станице ВКонтакте 19 сентября сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.
Вражеские дроны обнаружили и уничтожили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделения Росгвардии по Брянской области.
Напомним, при атаке ВСУ по брянской Белой Березке ранен мирный житель.