В Брянске завершают капремонт улицы Севской

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Фокинском районе Брянска завершают капремонт улицы Севской. На работы потратили 17 миллионов 300 тысяч рублей. Работы прошли по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Строители два с половиной месяца работали на участках от пересечения Севской с улицами 2-я Аллея и Красных Партизан, а также с улицей Транспортной. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В порядок привели дорогу длиной почти в километр. На большей части отремонтированной улицы раньше никогда не было асфальта. Теперь здесь уложили двуслойное покрытие, обустроены тротуары. Межведомственная комиссия проверила качество ремонта.

- Главное, у жителей улицы Севской появилось качественное дорожное покрытие, - рассказал заместитель начальника УЖКХ города Брянска Андрей Гринев. - Строителей мы просили внимательно относиться к работам, которые уже сделали местные жители у своих домов. Например, если хозяин перед своей калиткой уже уложил плитку, то её не убирали, а аккуратно стыковали с новым тротуаром. Также строители бережно относились к цветникам.

Для безопасности движения на улице Севской установили 39 новых знаков, уложили три искусственных неровности и сделали один нерегулированный пешеходный переход. На столбах освещения поменяли электрические провода. На дорогу нанесли разметку.

- Среди отмеченных межведомственной комиссией недостатков следует выделить участок дороги недалеко от пересечения Севской с улицей 2-я Аллея, - рассказали в мэрии Брянска. - Здесь отмечено скопление воды. Строителям придётся предусмотреть ее удаление с проезжей части. Также подрядчику предстоит убрать оставшийся после ремонта строительный мусор.

Напомним, в Брянске возле новой поликлиники на Амосова строят парковку.