Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Брянске в ДТП погиб водитель легковушки. Автоавария произошла 18 сентября на улице почтовой возле дома №96. об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля Газель, 1972 года рождения ехал со стороны улицы 50-Армии в сторону улицы Ново-Советской,не учел погодные условия, а также скорость движения. Он выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобилем «Лада» под управлением водителя 1984 года рождения.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, - рассказали в Госавтоинспекции. - Два пассажира 1998 года рождения с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение.

По факту дорожно транспортного происшествия проводится проверка.