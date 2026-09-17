Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

В Брянской области ищут 69-летнюю Наталью Мешкову. Женщина пропала в Новозыбкове 7 сентября. об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавшая выглядит так: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы каштановые с сединой. Была одета в свитер, черные штаны, белые носки, розовые ботинки. Женщина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Натальи Мешковой. Просят сообщать по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.

Напомним, в Брянской области нашли погибшим 74-летнего Степана Антощенкова.