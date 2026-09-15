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НовостиПроисшествия15 сентября 2026 14:25

Брянца осудили за смертельное ДТП

Приговор суда выслушал 45-летний житель Клинцов
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Брянца осудили за смертельное ДТП. Приговор суда выслушал 45-летний житель Клинцов. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Установлено, что 28 апреля этого года мужчина, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», на перекрестке улиц Литвинова и Октябрьская сбил велосипедиста, который двигался по главной дороге, - рассказали в прокуратуре. - В результате ДТП от полученных травм последний скончался на месте.

Подсудимый вину признал, раскаялся в содеянном, добровольно компенсировал сыну погибшего моральный вред.

- Суд приговорил виновного к одному году девяти месяцам принудительных работ с удержанием из заработной платы в доход государства 10 процентов ежемесячно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года, - рассказали в прокуратуру.

Приговор суда в законную силу не вступил.