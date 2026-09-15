Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт", ВКонтакте.

В Брянской области ищут 74-летнего Степана Антощенкова. Мужчина 13 сентября заблудился в лесу. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 178 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза зеленые. носит усы.

Был одет в темно-синюю рубашку, зеленую ветровку, зеленые брюки, черные туфли. С собой у мужчины был пакет.

Все, кто что-либо знает о местонахождении Степана Антощенкова, просят соосбщать по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.

Напомним, в Брянске нашли погибшим 18-летнего Илью Лашина.