За сутки над Брянской областью уничтожили 84 украинских беспилотника

За сутки над Брянской областью уничтожили 84 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом на своей странице ВКонтакте 15 сентября сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.
Вражеские дроны обнаружили и уничтожили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделения Росгвардии по Брянской области.
Напомним, при ударе ВСУ по брянскому селу Чолхов ранен мужчина.