Фото: Иван МАКЕЕВ.

В Дятьковском районе легковушка врезалась в большегруз. ДТП произошло 13 сентября в третьем часу ночи. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 39-летний водитель автомобиля «Рено Дастер» поворачивая с проспекта Доброславина в городе Дятьково на дорогу «Брянск — Дятьково», не уступил дорогу автомобилю «ДАФ» с полуприцепом под управлением 56-летнего водителя, двигавшегося со стороны города Брянска в направлении города Людинова. Произошло столкновения.

- В результате дорожно-транспортного происшествия 44-летний и 49-летняя пассажиры автомобиля «Рено Дастер» получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение, - рассказали в Госавтоинспекции.