В Брянске с 15 по 17 сентября в связи с праздничными мероприятиями ограничат движение транспорта

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске с 15 по 17 сентября с 09:30 до 13:00 в связи с праздничными мероприятиями ограничат движение и парковку транспорта. Областной центр готовится встретить День города и 83-ю годовщину освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Ограничения введут в Фокинском районе по улице Красных Партизан от дома №2 до дома №16 к скверу «Вечный огонь» на период проведения торжественного мероприятия.

С 20:00 16 сентября и до окончания мероприятий 17 сентября запрещается парковка транспортных средств: - на парковке, прилегающей к территории площади Воинской Славы (въезд к ГКУ «Управление автомобильных дорог Брянской области»).

- от ул. Калинина до поймы реки Десна (вдоль дома №76 и отеля «Мегаполис»); - на парковке, прилегающей к зданию ГАУК «Брянская областная филармония»; - на дороге от улицы Софьи Перовской до улицы Красноармейской вдоль дома №2 на площади Партизан (Газпромбанк); - по дороге-дублеру улицы Красноармейской (от улицы Репина до площади Партизан (кафе «Чикен-Пицца»).

С 06:30 17 сентября и до окончания мероприятия в Советском районе будет ограничено движение и парковка транспортных средств:

- по улице Красноармейской (от улицы Пересвета до улицы Урицкого); - по пр-ту Ленина (от улицы Фокина до ул. Красноармейской); - по улице Софьи Перовской (от въездной арки между домами №63 и №65 по территории краеведческого музея); - по дороге от улицы Софьи Перовской до улицы Красноармейской вдоль дома №2 на площади Партизан (Газпромбанк); - по дороге-дублеру улицы Красноармейской (от улицы Репина до площади Партизан (кафе «Чикен-Пицца»); - на участке автодороги от ул. Калинина до поймы реки Десна (вдоль дома №76 и отеля «Мегаполис»; - на парковке, прилегающей к зданию ГАУК «Брянская областная филармония».

- Исключение будет сделано лишь транспортным средствам участников мероприятий, оперативных служб и специальных автомобилей отдела ГФС России, - говорят в мэрии Брянска.