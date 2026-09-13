Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В Выгоничском районе водитель легковушки угодил в кювет и опрокинулся. ДТП произошло 12 сентября в девять часов утра на 47 километре дороги А-240 Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 57-летний водитель автомобиля «Форд» ехал со стороны Почепа в сторону Брянска Мужчина не справился с управлением, угодил в кювет и опрокинулся.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в медицинское учреждение, - рассказали в Госавтоинспекции. - 50-летняя пассажирка автомобиля получила телесные повреждения и после осмотра медиками отпущена домой с назначением лечения.