Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт", ВКонтакте.

В Брянске ищут 55-летнего Александра Белявского. Мужчина пропал в областном центре 9 сентября. Он ушел из социального учреждения в неизвестном направлении. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые с проседью, глаза серо-голубые. Был одет в темно-синюю кофту. Темно-синие штаны, черные тапки. Он нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто знает о местонахождении Александра Белявского, просят сообщать по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.

Напомним, в Брянске ищут 38-летнего Владимира Мельниченко.