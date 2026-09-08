Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Брянском районе пенсионер на легковушке врезался в машину скорой помощи и погиб. ДТП произошло 7 сентября около часа дня. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, в районе дома № 66 на улице Центральной, поселок Верный Путь 74 – летний водитель автомобиля «Лада Калина» ,разворачиваясь, не убедился в безопасности и врезался в автомобиль скорой медицинской помощи под управлением 55 - летнего водителя.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Лада Калина» от полученных травм скончался на месте происшествия, - рассказали в Госавтоинспекции. - Водитель автомобиля скорой медицинской помощи с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение.