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НовостиОбщество8 сентября 2026 11:52

В Брянске с начала года отремонтировали больше 30 500 квадратных метров асфальта

Струйно-инъекционным методом отремонтировано 35 м дорожного полотна на Первомайской дамбе
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске с начала 2026 года отремонтировали больше 30 500 квадратных метров асфальта. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

За понедельник, 7 сентября, брянские дорожники залатали около 250 квадратных метров асфальта. Ямы устраняли горячим асфальтом и струйно-инъекционным методом. Техника и бригады рабочих приводили в порядок разбитую дорогу на улицах Ромашина, Евдокимова, Крахмалёва, Брянского Фронта, Делегатской и Флотской, а также в переулках Трудовом и Металлистов.

Струйно-инъекционным методом отремонтировали 35 квадратных метров дорожного полотна на Первомайской дамбе. Горячим асфальтом закрыто около 40 квадратных метров в межквартальном проезде от улиц Рылеева до Чернышевского.

Во вторник, 8 сентября, дорожники будут работать на улицах Флотской, Крахмалева, Чернышевского и Пролетарской. Техника и люди новым асфальтом скроют ямы в проездах на улицах Красноармейской, Костычева и Дуки.