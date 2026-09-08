Над Брянской областью за сутки уничтожили 81 украинский беспилотник

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Над Брянской областью за сутки уничтожили 81 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом 8 сентября на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Вражеские дроны обнаружили и уничтожили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделенияи Росгвардии по Брянской области.

Напомним, при атаке ВСУ автозаправочной станции в Брянской области погиб 39-летний мужчина и ранении трое жителей.