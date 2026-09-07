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НовостиПроисшествия7 сентября 2026 14:16

В брянском селе Вельяминова 19-летний парень в пьяном ДТП покалечил пассажира

Фигурантом уголовного дела стал житель Карачевского района
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В брянском селе Вельяминова 19-летний парень в пьяном ДТП покалечил пассажира. Фигурантом уголовного дела стал житель Карачевского района. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- По версии следствия, 26 июня этого года ночью пьяный молодой человек ехал на автомобиле «ВАЗ», не имея права управления транспортными средствами, - рассказали в прокуратуре. - В селе Вельяминова Карачевского района не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате ДТП его пассажиру 2004 года рождения причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

В ходе следствия обвиняемый признал вину в полном объеме. Молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы.

- Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Карачевский районный суд, - говорят в прокуратуре.