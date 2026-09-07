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НовостиОбщество7 сентября 2026 8:03

В брянском поселке Выгоничи завершают капремонт участка дороги

Ремонтируют отрезок магистрали длиной 1,4 километра
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба управления автомобильных дорог Брянской области.

Фото: пресс-служба управления автомобильных дорог Брянской области.

В брянском поселке Выгоничи завершают капремонт участка дороги. По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» ремонтируют отрезок магистрали Брянск – Новозыбков» – Трубчевск – Выгоничи длиной 1,4 километра. Об этом сообщают в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области.

- Напомним, ремонтный отрезок проходит от въезда в Выгоничи с федеральной автомобильной дороги А-240 Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь и идет по улице Ленина, которая является частью региональной дороги «Брянск – Новозыбков» – Трубчевск» – Выгоничи, - говорят в управлении автомобильных дорог Брянской области.

На объекте уложили новый асфальт, его верхний слой выполнен из прочной асфальтобетонной смеси А16Вн, обеспечивающей повышенную износостойкость и долговечность дорожного полотна. Обустроили тротуары, искусственные неровности, заменили пешеходное ограждение. Также обновили остановочные и посадочные площадки для общественного транспорта. Установили новое освещение. Отремонтировали пересечения и примыкания, а также съезды. Поставили новые дорожные знаки, нанесли разметку. В эти дни на ремонтном участке завершаются работы по обустройству.