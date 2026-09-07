Команда брянской прокуратуры стала бронзовым призером чемпионата «Динамо» по волейболу. Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.
В команде играли: помощник прокурора области Никита Коротченко, прокурор Брасовского района Роман Малявко, заместитель прокурора Володарского района г. Брянска Сергей Рожков, заместитель прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Дмитрий Кузнецов, прокурор отдела прокуратуры области Дмитрий Халаев, прокурор отдела прокуратуры области Святослав Лямцев, прокурор отдела прокуратуры области Кирилл Симонов, прокурор отдела прокуратуры области Александр Антипов.
-Спортсмены демонстрировали слаженную командную игру, тактическую грамотность и волю к победе,- рассказали в прокуратуре..
В своей группе сборная прокуратуры области заняла почётное третье место.
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