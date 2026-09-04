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НовостиПроисшествия4 сентября 2026 11:45

В брянском Стародубе 52-летняя автомобилистка сбила 13-летнего школьника на электровелосипеде

ДТП произошло на улице Коваленко
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Евгения ГУСЕВА.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

В брянском Стародубе 52-летняя автомобилистка сбила 13-летнего школьника на электровелосипеде. ДТП произошло 3 сентября около восьми часов утра на улице Коваленко. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 52-летняя автомобилистка за рулем «Aуди 80» выезжала с прилегающей территории от дома №30 по улице Коваленко. Женщина не убедилась в безопасности совершения маневра и сбила 13-летнего школьника на электровелосипеде. Он ехал по правому краю дороги.

-В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний водитель электровелосипеда получил травмы различной степени тяжести и доставлен в медицинское учреждение, - рассказали в Госавтоинспекции.