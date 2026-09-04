За сутки над Брянской областью уничтожили 247 украинских беспилотников

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

За сутки над Брянской областью уничтожили 247 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом 4 сентября на своей странице ВКонтакте врио губернатора Брянсокй области Егор Ковальчук.

Вражеские дроны обнаружили и уничтожили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделения Росгвардии по Брянской области.

Напомним, в Брянской области при атаке ВСУ автомобилей ранены мужчина и женщина.