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НовостиПроисшествия4 сентября 2026 8:06

За сутки над Брянской областью уничтожили 247 украинских беспилотников

Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

За сутки над Брянской областью уничтожили 247 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом 4 сентября на своей странице ВКонтакте врио губернатора Брянсокй области Егор Ковальчук.

Вражеские дроны обнаружили и уничтожили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделения Росгвардии по Брянской области.

Напомним, в Брянской области при атаке ВСУ автомобилей ранены мужчина и женщина.