Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В Почепском районе 58-летний мужчина угодил под колеса автобуса. ДТП произошло 2 сентября около девяти часов утра на третьем километре дороги Брянск – Новозыбков – Подбелово. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 71-летний водитель за рулем автобуса «» управляя автобусом ГАЗ «Газель Некст» ехал по дороге «Брянск – Новозыбков» в сторону поселка Московский он сбил 58-летнего пешехода, который шел по середине проезжей части в попутном направлении.

- В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в медицинское учреждение, - рассказали в Госавтоинспекции.