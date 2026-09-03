Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в автобусе №4 число пассажиров выросло в два раза. Молодой маршрут — от остановки «Микрорайон №5» до «Юрфак БГУ» запустили 15 июля. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Этот маршрут решает сразу две проблемы: доступность нового здания поликлиники и корпуса №2 Центра образования «Перспектива».

Все это время отдел по транспорту горадминистрации проводил систематический мониторинг. Если в первые дни автобусом пользовались примерно 250 человек в день, то сейчас число пассажиров увеличилось почти вдвое. Горожане привыкают к новому маршруту.

-Начался учебный год, поехали школьники, так что количество пользователей будет расти, - сказал заместитель главы горадминистрации Игорь Чубчиков. - Держим ситуацию под контролем: пока автобусов достаточно, если они перестанут закрывать потребности населения, количество машин увеличим.

Автобус №4 идет через Романа Брянского, Горбатова, Костычева, Крахмалёва, Советскую, Николая Амосова, Ильи Иванова и Степную.

В пресс-службе Брянской городской администрации напоминают о том, что к новой поликлинике, кроме молодого маршрута 4а, идет маршрут 22а «Набережная — 10-й Микрорайон» (остановка «Поликлиника №4»). Также к лечебному учреждению можно добраться автобусами №150 (остановка «Улица Ильи Иванова») и №48 (остановка «По требованию»), маршруткой №34 (остановка «Улица имени А.Ф. Войстроченко»).