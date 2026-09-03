В Брянской области работнице коммерческой организации задолжали 45 тысяч рублей

Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В Брянской области работнице коммерческой организации выплатили задолженность по зарплате в 45 тысяч рублей после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура провела проверку после обращения жительницы Клинцовского района.

- Установлено, что заявительница осуществляла трудовую деятельность в коммерческой организации без надлежащего оформления трудовых отношений, - рассказали в прокуратуре. -Кроме того, работодатель не произвёл полный расчет по заработной плате за отработанное время, в результате чего образовалась задолженность в размере 45 тысяч рублей.

В целях восстановления нарушенных прав прокуратура направила в суд исковое заявление.

После вмешательства надзорного ведомства задолженность перед работницей полностью погашена.

Также после прокурорской проверки завели уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев». Ход и результаты его расследования находятся на контроле прокуратуры.