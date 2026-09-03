Фото: пресс-служба управления автомобильных дорог Брянской области.

В Брянской области ремонтируют участок дороги Унеча – станция Рассуха – Лизогубовка. Его протяженность составляет почти 16 километров. Работы ведут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщают в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области.

На объекте отремонтировали водопропускные трубы, продолжают укладывать новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Его верхний слой выполняют из прочной асфальтобетонной смеси марки А16Вн.

Продолжают обустраивать остановочные и посадочные площадки. Здесь установят семь новых автопавильонов. Также обустроят съезды, укрепят обочины. В завершение ремонта поставят новые дорожные знаки, нанесут разметку.