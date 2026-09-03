Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Брянск приводят в порядок к 17 сентября. До праздника осталось две недели. В городе убирают дороги и зеленые зоны. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В среду, 2 сентября, дорожники скосили 81700 м² травы по Красноармейской, на спуске к Калинина, площади Партизан, на Комсомольской, Почтовой, в Аллее Металлистов и парке Металлургов, на Димитрова, Шолохова, Ермакова, Кошевого, на улице 1-е Мая в Белых Берегах.

А 3 сентября, в четверг, планируют обкосить улицы Красноармейскую, Ново-Советскую, Почтовую, 50-й Армии, Королёва, Димитрова, Красных Партизан, Белобережскуюй, улицу 8 Марта в Белых Берегах.

На клумбах города зацвели бархацы. Они изменили их вид. Обновляют также и разметку на дорогах, краску на бордюрах

А 5 сентября пройдет субботник. На уборку города выйдут чиновники, студенты, сотрудники предприятий и учреждений образования, культуры, спорта.