Фото: скриншот видео УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске в ДТП погибла 22-летняя автомобилистка. Автоавария произошла 1 сентября в четвертом часу дня на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 22-летняя автомобилистка за рулем « ВАЗ-211440 Лада Самара» ехала по улице Болховской со стороны улице Союзной в сторону улицы Петровской. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог она не предоставила преимущество в движении автомобилю «ВАЗ-217230 Лада Приора» под управлением 20-летнего водителя, который двигался по главной дороге по улице Смольной со стороны улицы Ульянова в сторону улицы Кромской. Машины столкнулись. Автомобиль вследствие чего произошло столкновение с последующим опрокидыванием автомобиля «ВАЗ-211440 Лада Самара».

- В результате дорожно-транспортного происшествия 22-летняя девушка-водитель автомобиля « ВАЗ-211440 Лада Самара» - от полученных травм скончалась на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи, - рассказали в Госавтоинспекции. - 16- и 17-летние пассажирки данного автомобиля получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение, где после оказания необходимой помощи были отпущены домой с рекомендациями врача.