Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В Брянской области директор предприятия задолжал двум работникам больше 190 тысяч рублей. Фигурантом уголовного дела стал директор деревообрабатывающего предприятия в Клетнянском районе. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- По версии следствия, с февраля по июль 2026 года руководитель организации, имея реальную финансовую возможность, умышленно не выплачивал заработную плату двум работникам, в результате чего образовалась задолженность в размере более 190 тыс. рублей., - рассказали в прокуратуре.

Как сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области, благодаря принятым мерам задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.

- Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка Клетнянского судебного района, - рассказали в региональном следственном управлении.