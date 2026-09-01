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НовостиОбщество1 сентября 2026 14:42

Брянские росгвардейцы обеспечили безопасность в День знаний

Сотрудники Росгвардии проверили больше 400 объектов образования в регионе
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии во взаимодействии с коллегами из других силовых ведомств обеспечили общественный порядок и безопасность во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Накануне нового учебного года сотрудники Росгвардии проверили больше 400 объектов образования по всей Брянской области на предмет инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности.

- В рамках мероприятий росгвардейцы тщательно осмотрели все внутренние помещения, а также прилегающие территории, - рассказали в Управлении Росгвардии по Брянской области.

В День знаний маршруты патрулирования групп задержания подразделений вневедомственной охраны находились поблизости у мест проведения торжественных мероприятий.

Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов нарушений общественного порядка не допущено.