Брянские росгвардейцы обеспечили безопасность в День знаний

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии во взаимодействии с коллегами из других силовых ведомств обеспечили общественный порядок и безопасность во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Накануне нового учебного года сотрудники Росгвардии проверили больше 400 объектов образования по всей Брянской области на предмет инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности.

- В рамках мероприятий росгвардейцы тщательно осмотрели все внутренние помещения, а также прилегающие территории, - рассказали в Управлении Росгвардии по Брянской области.

В День знаний маршруты патрулирования групп задержания подразделений вневедомственной охраны находились поблизости у мест проведения торжественных мероприятий.

Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов нарушений общественного порядка не допущено.