Сотрудники брянской прокуратуры участвовали в турнире по стрельбе из пневматической винтовки. Его провели в доме спорта «Динамо» в рамках спортивно-патриотического воспитания сотрудников. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
- Участники продемонстрировали отличную меткость, выдержку и высокий уровень владения оружием, - рассказали в надзорном ведомстве.
По мнению участников, подобные турниры укрепляют командный дух, развивают характер и мотивируют на новые достижения.
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