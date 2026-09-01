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НовостиОбщество1 сентября 2026 12:47

Сотрудники брянской прокуратуры участвовали в турнире по стрельбе

Спортивное событие прошло в рамках спортивно-патриотического воспитания
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Сотрудники брянской прокуратуры участвовали в турнире по стрельбе из пневматической винтовки. Его провели в доме спорта «Динамо» в рамках спортивно-патриотического воспитания сотрудников. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Участники продемонстрировали отличную меткость, выдержку и высокий уровень владения оружием, - рассказали в надзорном ведомстве.

По мнению участников, подобные турниры укрепляют командный дух, развивают характер и мотивируют на новые достижения.

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