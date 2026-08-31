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НовостиПроисшествия31 августа 2026 12:17

В Брянской области женщину осудили за истязание своего пятилетнего сына и кражу

Приговор суда выслушала ранее судимая 29-летняя жительница Новозыбкова
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Брянской области женщину осудили за истязание своего пятилетнего сына и кражу. Приговор суда выслушала ранее судимая 29-летняя жительница Новозыбкова. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

- Предварительным следствием и судом установили, что в феврале этого года женщина, являясь многодетной матерью, находясь у себя дома в городе Новозыбкове Брянской области, систематически наносила побои своему пятилетнему сыну и совершала иные действия, причиняющие физическую боль и моральные страдания ребенку, - рассказали в региональном следственном управлении.

Кроме того, во время следствия выявили другое преступление, совершенное фигуранткой уголовного дела.

Так, в сентябре 2023 года она, будучи пьяной, незаконно проникла в квартиру в доме по переулку Людковскому в городе Новозыбкова Брянской области, где похитила бытовую технику и строительный инструмент, причинив материальный ущерб потерпевшему на сумму больше 11 тысяч рублей.

- Суд приговор виновную по совокупности преступлений и с учетом наличия в ее действиях особо опасного рецидива к наказанию в виде пяти лет лишения свободы, - рассказали в региональном следственном управлении. – Отбывать наказание женщина будет в исправительной колонии общего режима.

Сына фигурантки и других ее детей изъяли и передали под опеку их бабушке.

- Следственными органами выявлены причины и условия совершенного преступления, внесены представления должностным лицам, - рассказали в региональном следственном управлении.