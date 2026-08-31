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НовостиПроисшествия31 августа 2026 7:32

Над Брянской областью за сутки уничтожили 42 украинских беспилотника

Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Над Брянской областью за сутки уничтожили 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом 31 августа на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Вражеские дроны обнаружили и уничтожили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделения Росгвардии по Брянской области.

Напомним, при атаке ВСУ брянского села Тарасовка ранена мирная жительница.