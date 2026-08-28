«Билет в будущее»: брянские школьники вновь смогут посетить экскурсии на предприятия региона

Фото: А.С. РОМАНЕНКО.

Это станет возможным благодаря проекту Единой модели профориентации «Билет в будущее», которая реализуется в нашей стране в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Новый сезон проекта в Брянской области стартует уже в сентябре. Брянские школьники снова познакомятся с потенциальными работодателями, на практике узнают особенности и специфику работы предприятий и организаций нашего города и области. Такой формат взаимодействия поможет подросткам с выбором будущей профессии. Уже сейчас региональным оператором – Центром опережающей профессиональной подготовки Брянской области подписаны соглашения о партнерстве со 100 партнерами. В их числе АО УК «БМЗ», АО ПО «Бежицкая сталь», АО «Завод «Снежеть», ООО «Термотрон-завод», ООО «ТД «Русская броня», ПАО «Россети –Центр», АО «Брянская швейная фабрика» и другие крупные предприятия области. Будет усилен в этом году и региональный компонент курса внеурочной деятельности «Россия - мои горизонты» - ученики 6-11 классов школ Брянщины в этом учебном году узнают еще больше об экономике и карьерных перспективах в родном крае.