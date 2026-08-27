Фото: Иван МАКЕЕВ.

В брянском Новозыбкове при столкновении двух легковушек пострадал 22-летний водитель ДТП произошло 26 августа в десятом часу вечера. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля «Шевроле» ехал по улице Красной в сторону улицы Красной Площади. Проезжая регулируемый перекресток на запрещающий, желтый, сигнал светофора, он врезался в автомобиль «Опель» под управлением 47-летнего мужчины, который ехал по улице Красногвардейской.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Шевроле» с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение, - рассказали в Госавтоинспекции.

Предварительной причиной ДТП является проезд водителем «Шевроле» регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора.

Установлено, что водитель автомобиля»Шевроле» за последние два года 17 раз привлекался к административной ответственности по различным статьям.