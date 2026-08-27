Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске дорожники продолжают латать асфальт. За два дня, 25 и 26 августа, привели в порядок 494,2 квадратных метров дорог. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Сотрудники дорожного управления практически ежедневно занимаются ямочным ремонтом. За прошедшие два дня выравнивали асфальт на Фрунзе, Энгельса, Кольцова, Радищева, Богдана Хмельницкого, Дуки, Брянского Фронта, в переулке Уральском, в проезде по Станке Димитрова.

А в четверг, 27 августа, планируют работы на подъездах к школам по Советскому району, на дороге от улицы Красной до улицы Мичурина, на Литвинова.