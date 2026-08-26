В Брянске продолжают подсыпать асфальтовой крошкой дороги

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске сотрудники продолжают подсыпать асфальтовой крошкой дороги. Материал берут с полотен магистралей, где проходил капремонт. Засыпают небольшие дороги и ямки. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Проезд вдоль дома №4 по улице Брянского Фронта, №120 по Спартаковской, между домами №57 и 57А, №31 и 33 по Станке Димитрова, дублер дороги от дома 2А по улице Сакко и Ванцетти до дома 17А по Калинина, - говорят в мэрии Брянска. - А еще междворовые проезды на Крахмалева, Грибоедова, Войстроченко, Чернышевского, придомовые территории по улицам Рылеева, Мичурина, Свободы, Димитрова, Абашева, Севской, Ореховой, переулку Циолковского. Всего в списке дорожников — около пятидесяти адресов, по которым выполнены работы — подсыпана асфальтовая крошка.

Подсыпка асфальтовой крошкой — это временная мера. Но и она помогает значительно улучшить ситуацию в междворовых и межквартальных проездах.