В Брянске капитально отремонтировали улицу Спартаковскую

Фото: пресс-служба управления автомобильных дорог Брянской области.

В Советском районе Брянска капитально отремонтировали улицу Спартаковскую. По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в порядок привели магистраль длиной 2,4 километра. Об этом сообщают в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области.

- Ремонтный участок имеет важное социальное значение: он ведёт к корпусу № 2 филиала Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, проходит вдоль средней школы № 6, а также обеспечивает транспортную доступность Брянского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД, - рассказали в упрапвлении автомобильных дорог Брянской области.

Во время капитального ремонта специалисты отремонтировали наружные инженерные сети. Уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, верхний слой которого выполнен из прочной щебеночно мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА 16 – этот материал отличается повышенной устойчивостью к нагрузкам и перепадам температур, что позволяет существенно продлить срок службы дорожного полотна.

Кроме того, на улице Спартаковской обустроили тротуары, установили пешеходное ограждение, смонтировали светофорные объекты и устроили искусственную неровность, нанесли дорожную разметку с использованием термопластика со световозвращающими элементами и краски, а также установили новые дорожные знаки.