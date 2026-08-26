Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Мглинском районе местного жителя осудили за повторную пьяную езду. 38-летний мужчина выслушал приговор суда и лишился мопеда. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Установили, что днем 10 июля этого года мужчина в нетрезвом виде управлял принадлежащим ему мопедом «Грифон» в Мглине, где был остановлен сотрудниками ДПС, - рассказали в прокуратуре.

Выяснили, что нарушитель уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

- Суд приговорил виновного к 120 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев, - рассказали в прокуратуре.

Мопед конфискован и обращен в собственность государства.

Приговор суда в законную силу не вступил.