Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске продолжают косить траву. Дорожники все лето косят траву на улицах, в скверах и на разделительных полосах дорог. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Во вторник. 25 августа дорожники приводили в порядок газоны на Степной, Луначарского, Ильи Иванова, Литейной Объездной, Пушкина, бульваре Гагарина, на проспекте Героев, в саду Победы, в поселке Белые Берега.

В среду, 26 августа, работы продолжат на улицах Ильи Иванова, Амосова, Луначарского, Литейной, Слесарной, в переулке 2-м Мичурина, на проспекте Героев и в посёлке Белые Берега.