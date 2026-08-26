Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В Карачевском районе легковушка врезалась в грузовик. Автоавария произошла 25 августа около семи часов вечера на 76-м километре дороги Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Беларусь. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 41-летний водитель на автомобиле «Лада Веста» ехал со стороны города Орла в сторону Брянска. Разворачиваясь на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, водитель не убедился в безопасности своего маневра и врезался в автомобиль «Мерседес-Бенц Актрос 180» с полуприцепом под управлением 49-летнего водителя.

- В результате дорожно-транспортного происшествия 72-летняя пассажирка автомобиля «Лада Веста» получила травмы различной степени тяжести, - рассказали в Госавтоинспекции.

После осмотра медицинскими работниками женщину доставили в больницу, где ей назначили лечение.