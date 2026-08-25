Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Брянца осудили и лишили мотоцикла за повторную пьяную езду. Приговор суда выслушал 31-летний житель Злынковкого района. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Установили, что утром 3 марта этого года мужчина, лишенный водительских прав и имеющий судимость за управление транспортным средством в состоянии опьянения, в нетрезвом виде ехал на мотоцикле «Куго JL 300» по автодороге Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь, - рассказали в прокуратуре.

Суд приговорил мужчину к двум годам семи месяцам ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок четыре года шесть месяцев.

- Мотоцикл конфискован и обращен в собственность государства, - рассказали в прокуратуре.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Напомним, в брянском Почепе после вмешательства прокуратуры отремонтировали участок дороги.