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НовостиПроисшествия25 августа 2026 13:27

В Брянске мужчина мимо кассы магазина пронес бутылку дорогого коньяка

Бывший заключенный причинил магазину ущерб в четыре тысячи рублей
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В Брянске мужчина мимо кассы магазина пронес бутылку коньяка за четыре тысячи рублей. О пропаже заявил сотрудник службы безопасности сетевого магазина, где продают алкогольную продукцию. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Полицейские поймали неоднократно судимого 37-летнего местного жителя. По словам мужчины, украденным коньяком он распорядился по собственному усмотрению.

- В действиях злоумышленника усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», - рассказали в полиции.