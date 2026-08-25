В Брянске мужчина мимо кассы магазина пронес бутылку дорогого коньяка

Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В Брянске мужчина мимо кассы магазина пронес бутылку коньяка за четыре тысячи рублей. О пропаже заявил сотрудник службы безопасности сетевого магазина, где продают алкогольную продукцию. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Полицейские поймали неоднократно судимого 37-летнего местного жителя. По словам мужчины, украденным коньяком он распорядился по собственному усмотрению.

- В действиях злоумышленника усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», - рассказали в полиции.