В Брянске автоинспекторы поймали 23 мотоциклиста-нарушителя

Фото: Евгения ГУСЕВА.

В Брянске с 22 по 23 августа прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Мото». Автоинспекторы поймали 23 мотоциклиста-нарушителя. Об этом сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

За управление мототранспортным средством водителем с признаками опьянения остановили двух человек, за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции- одного, за управление мототранспортным средством водителем без прав – троих, за управление мототранспортным средством водителем, лишенным права управления – одного, за езду на мотоцикле без шлема – пять водителей. Семь мотоциклов отправили на штрафстоянку.

- Также в отношении трех законных представителей несовершеннолетних водителей мототранспорта составлены административные материалы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей по ст. 5.35 КоАП РФ, один законный представитель привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ за передачу права управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления, - рапссказали в оГИБДД по городу Брянску.

Госавтоинспекция Брянска призывает водителей всех видов транспортных средств соблюдать Правила дорожного движения.